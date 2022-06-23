Знайдено тіло дівчини, яка зникла в Одесі після побачення: що відомо про трагедію

Знайдено тіло дівчини, яка зникла в Одесі після побачення: що відомо про трагедію

Дівчину, яка розшукувалася правоохоронцями з 22 червня як безвісті зникла, виявили, сьогодні, 23 червня, в лісосмузі в селі, де вона проживала.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію, дівчина була повішаною.

Зовнішніх слідів насильницької смерті на тілі не виявлено.

Відомо, що Патало Олену 2004 р.н. після смерті батьків виховували дідусь з бабусею. Зі слів опікунів, останнім часом між ними та онучкою виникали конфлікти через її дружбу з дорослим чоловіком.

У свою черуг чоловік повідомив, що вчора після зустрічі з ним дівчина сказала, що йде додому і зникла.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група і медичні експерти.

Слідчі відділу поліції попередньо кваліфікували подію за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою «Самогубство». В рамках провадження призначені експертизи, допитуються свідки, проводяться інші слідчі дії для встановлення обставин та причин трагедії.

Свічка, траур, день пам'яті


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
В Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУВ Киеве под видом добровольческого батальона действовала преступная группировка — СБУ
Оля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьемОля Полякова заявила, что у Олега Винника серьезные проблемы со здоровьем
Нет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечтыНет возможности оплатить: Оля Полякова рассказала о проблемах с поступлением дочери в вуз мечты
Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"Лобода показала, какие ужасы она увидела своими глазами в Ирпени: "Внутри только застывший ужас и холод…"
Alyona Alyona и Jerry Heil поделились мыслями о войне в новой песне "Чому": видеоAlyona Alyona и Jerry Heil поделились мыслями о войне в новой песне "Чому": видео
Блок рекламы


Похожие новости
"Тіло тільки вчора ідентифікували": підтвердилася загибель відомого українського журналіста"Тіло тільки вчора ідентифікували": підтвердилася загибель відомого українського журналіста
Пісня про Чорнобаївку: Стало відомо, хто "замовив" написати хіт гурту " Спів Братів»Пісня про Чорнобаївку: Стало відомо, хто "замовив" написати хіт гурту " Спів Братів»
Ілона Гвоздьова після повернення в Україну змінила імідж: фото нового образуІлона Гвоздьова після повернення в Україну змінила імідж: фото нового образу
"Загрожує тяжкими наслідками": українці масово отруїлися популярною стравою, що відомо"Загрожує тяжкими наслідками": українці масово отруїлися популярною стравою, що відомо
Бен Стіллер після Львова відвідав Київ та підтримав українців, які рятуються від війниБен Стіллер після Львова відвідав Київ та підтримав українців, які рятуються від війни
Анна Богдан після розставання з "Холостяком" Заливако кардинально змінила імідж: фотоАнна Богдан після розставання з "Холостяком" Заливако кардинально змінила імідж: фото
Одеські пляжі можуть частково відкрити для відвідування: що відомоОдеські пляжі можуть частково відкрити для відвідування: що відомо
В Одесі вигнали дітей з приміщення під час повітряної тривоги: на скандал відреагували в меріїВ Одесі вигнали дітей з приміщення під час повітряної тривоги: на скандал відреагували в мерії
Інспектору Нацполіції повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої в Одесі
В Одесі горів житловий будинок 1814 року
Последние новости
Подгружаем последние новости