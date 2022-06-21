В Україні розпочався другий етап підтвердження участі у НМТ: випускники повинні остаточно визначитися з місцем проведення

На що слід звернути увагу?

В Україні розпочався другий етап підтвердження участі у НМТ: випускники повинні остаточно визначитися з місцем проведення
© unsplash/@synkevych

Сьогодні, 21 червня, в Україні розпочався другий етап підтвердження участі в основній сесії національного мультитесту. Про це нагадує пресслужба УЦОЯО, зазначаючи, що цього разу випускники повинні вибрати остаточно місто або країну, де вони проходитимуть тест.

"Важливо якнайуважніше вибирати населений пункт із випадного списку, адже деякі міста додано/вилучено з переліку населених пунктів, які були запропоновані на першому етапі підтвердження", - попереджає пресслужба УЦОЯО, інформує ZN.ua.

Там додають, що кількість випускників, які хочуть пройти тест в певному місці, може перевищувати кількість місць, на яку розрахована процедура, тож підтвердити участь потрібно якнайшвидше.

"Якщо кількість вступників, які хочуть проходити тестування в певному місті, перевищуватиме кількість робочих місць, що можуть створити організатори для проходження тестування, то після заповнення цих місць місто стане недоступним для вибору у випадному списку", - додають на сайті.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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