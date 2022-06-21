В Україні розпочався другий етап підтвердження участі у НМТ: випускники повинні остаточно визначитися з місцем проведення

Сьогодні, 21 червня, в Україні розпочався другий етап підтвердження участі в основній сесії національного мультитесту. Про це нагадує пресслужба УЦОЯО , зазначаючи, що цього разу випускники повинні вибрати остаточно місто або країну, де вони проходитимуть тест.

"Важливо якнайуважніше вибирати населений пункт із випадного списку, адже деякі міста додано/вилучено з переліку населених пунктів, які були запропоновані на першому етапі підтвердження", - попереджає пресслужба УЦОЯО, інформує ZN.ua .

Там додають, що кількість випускників, які хочуть пройти тест в певному місці, може перевищувати кількість місць, на яку розрахована процедура, тож підтвердити участь потрібно якнайшвидше.

"Якщо кількість вступників, які хочуть проходити тестування в певному місті, перевищуватиме кількість робочих місць, що можуть створити організатори для проходження тестування, то після заповнення цих місць місто стане недоступним для вибору у випадному списку", - додають на сайті.