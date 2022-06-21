Кетрін Винник показала рідкісне фото зі своїм татом-українцем

Канадська актриса Кетрін Винник, яка народилася в українській сім'ї, що емігрувала до Канади, з перших днів війни активно підтримує Україну. Щобільше, за місяць до війни зірка серіалу "Вікінги" приїжджала до Києва і захоплювалася його красою.

Зірка серіалу “Вікінги“ Кетрін Винник показала рідкісне фото зі своїм татом-українцем

В особистому акаунті в Інстаграм на День батька 19 червня красуня-українка, справжнє ім'я якої Катерина Ганна Вінницька, поділилася з шанувальниками рідкісним фото зі своїм батьком Романом Вінницьким. На знімку Катя та її сестра Дарина ніжно цілують тата з обох боків.

"Щасливого Дня батька найкращому чоловікові, якого я знаю! Люблю тебе дуже тато!" – зазначила у підписі до публікації Кетрін Винник.

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Публікація від Katheryn Winnick (@katherynwinnick)

У березні 2022 року акторка разом із мамою Лесею створили благодійний фонд Winnick Fondation для збору коштів на допомогу Україні. В особистому акаунті в Інстаграм вона часто розповідає про події у рідній країні, публікує промови президента Зеленського та відео бомбардувань українських міст та сіл.

Нагадаємо, 43-річна голлівудська зірка Ніколь Парасковія Шерзінгер з українським корінням похвалилася точеною фігурою в бікіні.


Анастасия Березовская, Тудей





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