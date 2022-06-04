Оля Полякова заявила, что в 15 лет зарабатывала по 100 долларов в кабаке

Украинская певица Оля Полякова высказалась о начале своей работы в шоу-бизнесе. Она призналась, что уже в юности получала большую зарплату, чем ее мать-медик.

Будущая звезда родилась в Виннице. Мама девочки работала врачом-педиатром и мечтала, что дочь пойдет по ее стопам. Однако Ольга не планировала поступать в медицинский вуз. Она чувствовала в себе творческий потенциал и с ранних лет пела.

Полякова призналась, что желание прославиться и связать жизнь с музыкой было сильнее родительских амбиций. Она в 15-летнем возрасте выступала в церковном хоре, а вечерам - в развлекательных заведениях.

"Там (мне платили 5 гривен за одну попевку, а вечером я пела в кабаке, и дядьки иногда засовывали мне в кофточку 100 долларов, когда моя мама зарабатывала 14 долларов в месяц, работая доктором. А я получала 100 долларов, когда я 9 раз спела", - поделилась поп-дива в шоу "Взрослые девочки" на YouTube-канале Маши Ефросининой.

Исполнительница хита "Королева ночи" смогла добиться успеха и признания своего таланта лишь к 30 годам. Оля призналась, что долго скрывала настоящий возраст от поклонников. Она сознательно "уменьшила" его и заявила журналистам, что младше на пять лет. Певице казалось позорным, что она "поздно" прославилась.

"Когда мне было 30, я ничего не достигла! Я была никто, хотя уже лет 15 работала, как проклятая лошадь. Никто не обращал на меня внимания. И в 30 лет у меня был большой день рождения, на который впервые пришли СМИ и они спросили: "Сколько вам лет?", и мне показалось, что в 30 лет быть начинающей звездой и петь незамысловатые песенки – как-то стыдно, поэтому я сказала, что мне 25", - с юмором отметила Полякова.

Недавно Оля Полякова с Машей Ефросининой обсудили таинственное исчезновение Олега Винника.