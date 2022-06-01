Во Львове простились с полковником, погибшим под Изюмом: фото

Защищая Украину от роSSийских захватчиков, в Харьковской области погиб полковник из Львовской области Владислав Аллеров – в среду, 1 июня его провели в последний путь, информирует Апостроф.

Об этом написал глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий на Facebook-странице.

Владислав окончил Национальную академию Национальной гвардии Украины. С 2006 года прошел путь от лейтенанта к полковнику и с началом войны ушел на фронт защищать Украину.

Военный проходил службу в должности командира отдельного отряда специального назначения "Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины". Также был награжден президентом орденом "За мужество" ІІІ степени.

Владислав вместе с собратьями попал под артиллерийские обстрелы в Изюмском районе 30 мая, когда военнослужащие возвращались из боевого задания. Спасти Владислава не удалось, ему было всего 37 лет.


Мария Швец, Апостроф

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