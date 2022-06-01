В этот раз уже не спал: пес Патрон поучаствовал в совещании по разминированию

Джек-рассел-терьер Патрон – талисман ГСЧС Украины, который помогает саперам искать мины, снаряды и другие взрывчатые вещества. Пес уже успел стать настоящей звездой сети, любимым героем детей и взрослых, а недавно его заслуги признали на государственном уровне, а также на Каннском кинофестивале, где он получил самую престижную награду для собак – Palm Dog Humanitarian.

У Патрона даже есть своя страница в Instagram, где он делится подробностями своей насыщенной собачьей жизни. Так, например, на днях он поучаствовал в совещании с иностранными группами по разминированию.

Фото: instagram.com/patron_dsns

"Недавно я снова участвовал в совещании с иностранными группами по разминированию. Ну что я могу сказать? Конечно же, интереснее бегать посреди поля или леса, искать мины, рыть ямы, играть в одуванчиках. Но теперь я высококвалифицированный специалист и должен посещать такие мероприятия. P.S. В этот раз я уже не спал", - говорится в подписи к снимкам.

Фото: instagram.com/patron_dsns

В публикации упоминается о том случае, когда пес Патрон уснул на брифинге ГСЧС. Во время выступления пес просто положил голову на стол и задремал. Этот забавный момент успел попасть на видео.

Фото: Кадр с видео

Напомним, пес Патрон поможет искать взрывчатки через приложение на смартфоне. Министерство внутренних дел Украины представило новое мобильное приложение "Разминирование Украины", которое поможет более эффективно находить взрывчатки на территории страны. Каждый желающий может сообщить с помощью этого приложения об обнаруженном взрывоопасном предмете. На логотипе мобильного приложения изображен Знаменитый помощник Патрон.


Любовь Блажко, Апостроф

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