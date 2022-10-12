Художник Дем'єн Херст спалив 1000 своїх картин і планує спалити ще тисячі

Роботи художника залишаться лише у вигляді NFT.

Художник Дем'єн Херст спалив 1000 своїх картин і планує спалити ще тисячі
Дем'єн Херст спалив тисячу своїх картин
© Damien Hirst/Instagram

Британський художник Дем'єн Херст спалив тисячу своїх картин. Він вів трансляцію цього процесу в Instagram і заявляє, що в майбутньому спалить ще тисячі своїх робіт, повідомляє NPR.

Це є частиною його проєкту The Currency (Валюта). Проєкт складається з 10 тисяч NFT-токенів, кожен з яких відповідає фізичній картині з зображенням безлічі кольорових точок, які були нанесені на папір ручного вироблення емалевою фарбою. Ці картини продавали за ціною дві тисячі доларів, що дешево для робіт Херста.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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