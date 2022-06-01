Кароль оставила образ строгой леди и превратилась в украинку-бунтарку: кадры преображения

Тина Кароль

Артистка выбрала образ "ближе к народу".

Популярная артистка Тина Кароль изумляет образами на концертах, которые дает в поддержку Украины и украинцев, вынужденно оставивших свои дома. Не так давно звезда скопировала образ Лопес и показала уникальный стиль, а в этот раз отступила от образа элегантной леди.

Чаще всего артистка для выступлений на благотворительных концертах подбирает классические платья с одним акцентом, выбирает дорогие наряды и украшения. Также ее редко можно увидеть в спортивных костюмах или комбинезонах.

Артистка решила показать немного бунтарский образ и показала стильную обновку, с платком и аккуратным принтом на нем Кароль решила продемонстрировать свою «другую сторону». Без сценичного грима и нарядных платьев артистка выглядела более естественно. Поклонники смогли оценить стиль Кароль из повседневности.

Также ранее Тина Кароль спела песню "Вільна" в эфире благотворительного телемарафона, артистка выступила в Берлине на благотворительном концерте Save Ukraine.

На сцену звезда вышла в кутюрном платье от украинского бренда Lever Couture, созданного Лесей Верлингьери. Белый наряд состоял из струящейся плиссированной ткани, имел длинный шлейф и накидку.


Дарина Силина, politeka.net

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