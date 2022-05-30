Каминская из "НеАнгелов" в сеточке впечатлила изгибами, эффектное фото: "С пробегом..."

Певица Слава Каминская, бывшая солистка "НеАнгелов", показала эффектное фото в белье из сеточки, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - известная украинская певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы", в которой она была на протяжении 15 лет. Теперь Слава занимается сольной карьерой, а из-за войны пришлось покинуть Украину. Но о родине певица не забывает и решила поздравить оригинально с Днем Киева , опубликовав фото в своем Инстаграм.

На фото Слава была в белье из сеточки. В руках Каминская держала две таблички: "С пробегом" и "Новинка".

"Хочу так же гнать ) Хочу быть свободной в своём любимом городе. С днём рождения, Киев ", - написала Каминская в своей публикации.

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