Стоит напомнить, что почетную звезду для Ани Лорак на Театральной площади открыли 5 октября 2008 года.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик побывала в Черновцах, где вела эфир "Ранку з Україною". Ей удалось побывать на местной Аллеи звезд на Театральной площади. Телеведущая показала в своих Сториз, что осталось от звезды певицы-запроданки Ани Лорак.

"Сейчас я нахожусь на Аллее звезд в Черновцах. Помните, когда-то здесь была звезда предательницы Ани Лорак. И вот вместо этого... то, что осталось от звезды", - рассказала Лилия Ребрик и навела камеру на объект.

Именная звезда певицы пошла вслед за русским кораблем. Сейчас на месте памятного знака лежит металлический диск, который прикрывает дыру в асфальте.

Причиной демонтации именной звезды стало то, что Ани Лорак упорно замалчивает участие россии в кровавой бойне и продолжает хранить молчание в соцсетях и в публичном пространстве о войне, развязанной рашистами.

Стоит напомнить, что почетную звезду для Ани Лорак на Театральной площади открыли 5 октября 2008 года. Сама певица родом с города Кицмань Черновецкой области.