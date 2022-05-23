Кароль, уехав из страны, собрала на улицах Европы сотни людей: "С Украиной в сердце"

Тина Кароль

Многие из них одели вышиванки, а девочки украсили волосы цветочными венками и ленточками в цветах украинского флага.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль активно путешествует по миру с благотворительной миссией - рассказывает правду о происходящем в Украине, собирает средства для помощи военным и беженцам. Недавно она прямиком из Каннского кинофестиваля отправилась в Англию.

В частности, Тина Кароль, держа флаг Украины в руках, прошлась улицами Лондона и исполнила несколько своих песен. Среди которых и гимн Украины. На митинг с певицей вышли сотни людей. Многие из них одели вышиванки, а девочки украсили волосы цветочными венками и ленточками в цветах украинского флага.

После этого Тина Кароль выступила на одной из сцен Лондона с Украиной в сердце. На сцене певица позировала в платье с откровенным декольте, волосы рассыпаны по плечам, нежный макияж с акцентом на красную помаду отлично подчеркивает весь вайб снимка.


Александра Павленко, politeka.net

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