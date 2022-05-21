Ирина Федишин ввязалась в перепалку с Сухановым и Завадюком из-за слов о грешниках из ЛГБТ

Украинская певица Ирина Федишин ввязалась в крупный скандал из-за своих высказываний о людях нетрадиционной ориентации. Назвав представителей ЛГБТ-сообщества грешниками, которые ответят перед Богом, она ошеломила огромное количество людей, а также звезд.

“Может лучше помолчать“: Суханов и Завадюк осудили слова Ирины Федишин о грешниках из ЛГБТ

Позицию исполнительницы не поняли не только сами люди нетрадиционной ориентации, но и современно мыслящие украинцы. В свой адрес Ирина Федишин получила очень много не лестных сообщений и стала целью для травли.

На слова артистки в первую очередь отреагировала неправительственная организация Ukraine Pride - пропатриотическое квир-движение:

"Уважаемой Ирине только на минутку показалось, что она послана Богом, чтобы предупредить ЛГБТИК про великий грех, но, на самом деле, Бог послал ее показать другим публичным людям, как делать не нужно".

“Может лучше помолчать“: Суханов и Завадюк осудили слова Ирины Федишин о грешниках из ЛГБТ

А вот украинский продюсер шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами" прокомментировал слова певицы так:

"Стыд. Настоящий грех – дискриминировать других".

“Может лучше помолчать“: Суханов и Завадюк осудили слова Ирины Федишин о грешниках из ЛГБТ

Однако Ирина Федишин не отступает от своей позиции, отмечая, что в Святом Писании говорится о том, что грех – это гомосексуализм. При этом же певица подчеркивает, что она никого не дискриминирует, а сами представители ЛГБТ толерантностью не отличаются, учитывая комментарии под ее публикациями.

“Может лучше помолчать“: Суханов и Завадюк осудили слова Ирины Федишин о грешниках из ЛГБТ

На новое видео с ответом Ирины Федишин на хейт отреагировал и ведущий "Говорить Україна" Алексей Суханов: "Может просто промолчать тогда, если действительно не можете понять, что любовь существует и в однополых отношениях". Однако исполнительница лишь смогла, что снова настаивать на том, что какой ей вопрос задали – так она и ответила, заключив, что "счастье в чистоте".

"Чистота – это любовь! И если вы не можете понять, что представителям ЛГБТ тоже характерно это чувство и у них есть семьи, построенные именно на любви, то чья это проблема? Более того, ЛГБТ – это такие же люди, как и вы! И если они и отличаются от вас, то только уважением к вашему выбору любви!" – заявил Суханов.

Отвечая на вопрос "чья это проблема", Ирина Федишин отметила: "…ну точно не моя, а только тех людей, которые выбрали такую жизнь". Также исполнительница показала, какие сообщения ей пишут "уважающие и толерантные" люди.

“Может лучше помолчать“: Суханов и Завадюк осудили слова Ирины Федишин о грешниках из ЛГБТ

Во всех грехах и пропаганде ЛГБТ Ирина Федишин обвинила поддержку СМИ:

"Постепенно создается ситуация, когда в защите нуждается самая ценная составляющая общества – а это семья. Которая имеет целью рождение и полноценное воспитание детей. И чем больше мы общаемся об этом – тем больше это может подтолкнуть к такому греховному выбору".

“Может лучше помолчать“: Суханов и Завадюк осудили слова Ирины Федишин о грешниках из ЛГБТ

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Анастасия Березовская, Тудей

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