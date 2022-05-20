"Красотка украинская": Полякова дала первый концерт в США, появились кадры

Известная певица поделилась кадрами с благотворительного концерта в США, куда отправилась в тур в поддержку Украины.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны выехала с детьми во Францию, некоторое время назад начала давать благотворительные концерты, средства с которых отправляет в Украину. Так, недавно Оля сообщила, что после выступлений в Европе, отправляется в тур по Америке, с такими же благотворительными концертами.

Теперь звезда опубликовала в своих Instagram-сторис кадры со своего первого концерта в США . На снимках и видео можно увидеть, что на сцену Полякова вышла в длинном сине-голубом платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. В руках артистка держит украинский флаг.

Отметим, что фрагмент с американского концерта Оли, на котором она исполняет известную песню "Сіла птаха".

"Тренер "Голоса страны" Оля Полякова дала первый концерт в рамках благотворительного тура США в поддержку Украины. Для мероприятий @polyakovamusic выбрала сдержанное сине-желтое платье в пол. Во время выступления артистка пела многие украинские песни. Кроме того, во время шоу на экране показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, где он призвал зрителей поддержать Украину", - говорится в подписи к видео.

"Оля, спасибо, что продвигаешь культуру Украины!", "Где же кокошник, Оличка?", "Красотка украинская", "Красотка", - пишут украинцы в комментариях.