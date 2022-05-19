Зоопарк в Киеве снова расцветает после боев за столицу: эксклюзивные фото

Киевский зоопарк снова расцветает после закрытия во время боев роSSийских оккупантов за столицу. Сейчас зверинец снова принимает посетителей, информирует Апостроф.

Об этом сообщает фотокорреспондент "Апострофа" Роман Петушков.

Сотни киевлян и гостей города снова могут прогуляться по этому удивительному парку в центре города.

Во время активной фазы боев за Киев вход был закрыт, но можно было поддержать парк, оплатив билет онлайн.

Сейчас в парке наводят порядок с вольерами, понемногу открылись почти все экспозиции животных, которых, кстати, стало больше, сюда эвакуировали животных из зоопарков Харьковщины и Николаевщины, Тигрицу, Гориллу Тони и Лемуров, для которых здесь как раз обустраивают новые "территории".

Киевскому зверинцу повезло, здесь не было прилетов и живые существа почти не слышали звуки боев, кроме работы сил противовоздушной обороны.

Один из смотрителей животных рассказал, что "психическое состояние животных в абсолютной норме и надеется, что так будет и дальше".

В парке уже большое количество посетителей, заработало и знаменитое колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.

Несокрушимый столичный зверинец ждет гостей и, как добавил смотритель за пернатыми, "всегда примет тех животных, которые оказались в беде или получили травмы от нападения россии".

Как рассказали в киевской мэрии, малыш-лемур, которого назвали Байрактар, подрос. Горилла Тони имеет хороший аппетит и настроение.

Интересно, что слон Хорас, когда слышит сигнал воздушной тревоги, сразу идет в укрытие.

Зебры, которые из-за взрывов боялись выходить 23 дня войны, сейчас гуляют под открытым небом. После переезда из Харькова приходит в себя и тигрица Далила.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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