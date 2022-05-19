Зоопарк в Киеве снова расцветает после боев за столицу: эксклюзивные фото
Киевский зоопарк снова расцветает после закрытия во время боев роSSийских оккупантов за столицу. Сейчас зверинец снова принимает посетителей, информирует
Об этом сообщает фотокорреспондент "Апострофа" Роман Петушков.
Сотни киевлян и гостей города снова могут прогуляться по этому удивительному парку в центре города.
Во время активной фазы боев за Киев вход был закрыт, но можно было поддержать парк, оплатив билет онлайн.
Сейчас в парке наводят порядок с вольерами, понемногу открылись почти все экспозиции животных, которых, кстати, стало больше, сюда эвакуировали животных из зоопарков Харьковщины и Николаевщины, Тигрицу, Гориллу Тони и Лемуров, для которых здесь как раз обустраивают новые "территории".
Киевскому зверинцу повезло, здесь не было прилетов и живые существа почти не слышали звуки боев, кроме работы сил противовоздушной обороны.
Один из смотрителей животных рассказал, что "психическое состояние животных в абсолютной норме и надеется, что так будет и дальше".
В парке уже большое количество посетителей, заработало и знаменитое колесо обозрения, с которого открывается прекрасный вид на город.
Несокрушимый столичный зверинец ждет гостей и, как добавил смотритель за пернатыми, "всегда примет тех животных, которые оказались в беде или получили травмы от нападения россии".
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