Зеленская, Осадчая, Каменских и другие звезды в День вышиванки показали фото в национальных нарядах

19 мая в Украине отмечают День вышиванки - праздник, который призван почтить историю украинской этнической одежды, ее давние традиции и актуальное настоящее.

С 24 февраля все праздники в стране омрачены продолжающейся войной с Россией , но украинцы не забывают отдавать дань уважения своим национальным символам. Знаменитости не стали исключением: многие из них опубликовали в соцсетях фотографии в вышиванках и посвятили Украине теплые слова, информирует Апостроф .

Елена Зеленская позировала в двухцветной вышиванке, выполненной в белом и синем.

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто потерял вместе с домом. Кто ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность. Этот день украинцы отмечают многие годы, но война наполнила его новым щемящим содержанием. Возможно, впервые мы так остро ощущаем смысл известного изречения о "вышитом коде нации". Впервые это стало столь личным и острым. Впервые это о наших страшных потерях и об обязательной победе над врагом и горем. С Днем вышиванки, друзья!" - написала первая леди Украины.

Катя Осадчая позировала в желто-синем платье-вышиванке от дизайнера Юлии Магдыч. "В наших сердцах крестиком вышита Украина! С Днем вышиванки!" - лаконично поздравила она.

Настя Каменских поделилась фотографией в платье-вышиванке зеленого цвета с черным узором. Снимок был сделан в прошлом году, и на нем певица выглядит очень счастливой.

"Украинская вышиванка всегда была, есть и будет значительно больше, чем только одеждой. Это символ красоты нашей Родины, ее процветания и силы. В каждом стожке и орнаменте вшита наша история, - пишет Настя. - Наши традиции, наша вышиванка - это то, что всегда будет передаваться из поколения в поколение, несмотря на все обстоятельства и проблемы, несмотря на боль войны, сколько бы времени ни прошло. Потому что это наша украинская душа – а она несгибаемая, красивая, свободная и независимая!"

Потап поделился архивным фото с Настей Каменских. В 2014 году он появился в вышиванке и с украинским флагом на фестивале Юрмала.

"С Днем Вышиванки! Это Юрмала 2014 год! Нам тогда журналисты задали вопрос: что вы хотите этим сказать? Мы ответили, что "Любим Украину!" Кстати в этот год, как и три года подряд нам предлагали выступить от россии на Евровидении, и мы всегда отказывали, потому что мы - украинцы! Так что же хочет сказать человек, одевший вышиванку? То, что он любит всем сердцем свою Родину, язык свой соловьиный и культуру своих предков!" - написал он.

Надя Дорофеева опубликовала арт-коллаж, на котором художница из Чернигова украсила ее снимок вышитым узором.

"В наш дом пришли украсть наше будущее и разрушить нашу культуру. Но в ответ на это мы стали громче петь свои песни, сделали наши желтый и голубой цвета смелости самыми модными во всем мире и как никогда сильно стали держаться за свои корни, - пишет певица. - Украинская культура – яркая и глубокая. Она стала вдохновением для многих современных музыкантов, дизайнеров и художников. Сейчас талантливые люди со всей Украины ее переосмысливают и наполняют новыми смыслами. Потому что, я думаю, не имея такого бэкграунда, невозможно идти вперед и создавать новое. Без прошлого нет будущего. С Днем вышиванки".

Святослав Вакарчук с родным братом позировали в вышиванках с красно-черным узором.

"Привет вам из Днепра! Двое братьев. Два настроения. Две вышиванки. Один генокод", - подписал он снимок.

Телеведущая Лилия Ребрик находится в родных Черновцах, откуда прислала фото в белой вышиванке с белой вышивкой.

"Наш генетический код, частица души нашей нации, духовная броня наша – вышиванка. Сегодня ее день и мне кажется в этом году он имеет особое, сакральное, сверхважное значение – пожалуй, как никогда раньше. Украинцы по всему миру наденут сегодня вышиванки", - написала она.

Владимир Остапчук и женой Кристиной показали фотографию из мирной жизни. На ней супруги позируют в стильных современных нарядах в национальном стиле.

Певица Mamarika с мужем Сергеем Середой показали солнечное фото в черных вышиванках с красивым цветочным узором.

"В крови каждого украинца течет ДНК, в которой заложен код свободы и безудержной любви к своей земле. Вышиванка как броня, защищающая и идентифицирующая нас как сильнейшую нацию мира. С праздником, родные", - написала она.

Гимнастка Лилия Подкопаева давно живет в США , но не забывает о традициях и поддерживает Украину. В День вышиванки она сфотографировалась в белом вышитом мини-платье с широкими рукавами.

"Украинские традиции – одни из самых красивых в мире. И в наших с вами силах распространить их, поведать о них всем. Надевайте свои вышиванки и пусть весь мир увидит, как прекрасна наша Украина и ее символы! С Днем вышиванки!" - призвала она.

Злата Огневич в Киеве вышла на прогулку в белом платье-вышиванке с синим узором. "Несокрушимая Украина! Город Силы древнейших предков! Я люблю тебя всем сердцем и верю, что у нас есть будущее! И вы верьте в это. Всем существом!" - написала она.

Наталья Могилевская показала в Instagram архивное фото красном вышитом платье от Виктории Красновой. Певица рассказала, что хранит его в своем музее любимых вещей.

"Вышиванка – это не просто национальный наряд, это наша история и оберег. Когда-то для наших предков это была повседневная одежда, и меня очень радует, что мы возвращаемся к этому, с каждым годом все чаще можно увидеть людей в вышиванках прямо на улице без определенных поводов", - написала она.

Певица Оля Цибульская во Львове позировала возле Оперного театра в стильном черно-белом платье-вышиванке от дизайнера Кристины Рачицкой.

"Своя рубашка ближе всего к телу. Своя страна самая лучшая для счастья, - написала она. - Поздравляю всех с праздником! Лучшую судьбу себе вышивает сегодня наш народ. Кровью, болью и невероятной любовью".

Екатерина Кухар опубликовала фото в сине-золотом платье-вышиванке от Юлии Магдыч.

"Вышиванка – это генетический код нации. Она – броня украинской души. И эти слова уже не нуждаются в дополнительных пояснениях, - написала балерина. - Я надеюсь, что наш оберег защитит сегодня каждую семью от ракет над нашим общим домом. Что уже скоро мы все сможем получить свои вышиванки и одеть их празднуя победу! И каждый из нас почувствует свободу! Что зашита в коде нашей нации".

Дмитрий Монатик поделился архивным фото с женой Ириной. На снимке 2015 года они в ожидании первенца позируют в вышиванках на Андреевском узвозе в Киеве .

"Телефон напомнил… В этот день в 2015. Ждем нашего первенца – Даню. Андреевский спуск. Всех с Днем вышиванки! Всё будет победа! Все будет Украина", - поздравил певец.

Певица Наталка Карпа в День вышиванки показала фото в полном комплекте национальной одежды.

"С Днем вышиванки, друзья! Это не просто наша этническая одежда – это наша душа и сердце… это сила и энергия… это код всей нации, в которой зашифрована вся борьба и каждая победа нашего народа! Это память предков, защищающая нас и наших бойцов, иногда не хуже броников, ведь не дает нам опускать руки и сдаваться!" - пишет она.

Группа Антитіла сейчас защищает Украину с оружием в руках, но музыканты не забыли о праздники. На их странице в Instagram поделилась фотография, где Тарас Тополя и его побратимы и коллеги позируют в вышиванках на фоне гор. "С Днем Вышиванки, друзья! Все будет Украина!" - пишут они.

Ольга Сумская в День вышиванки сфотографировалась в белой рубашке в синей вышивкой. Актриса поделилась трогательным стихом Татьяны Строкач.

Просто наснилося — хрестик до хрестика

Доленьку я вишивала свою...

Дуже старанно і ніжно, мов пестила

Вік свій щасливий у ріднім краю.

Чом обірвалася нитка червоная?

Чом раптом чорним постало шиття?

Хрест до хреста... Над могилами зморена

Бореться доля за гідне життя...

Просто наснилося? В сні чи в реальності

Хрестиком долю я шила свою?

Сум неодмінно знов зміниться радістю,

Вишию все те, що дуже люблю!

Хай розквіта вишиваная доленька,

Хай рушниками простелить шляхи.

Згинуть війна і гіркая неволенька,

Щастя і мир подарують роки!

Фото: instagram.com/olgasumska

Вместе с украинцами День вышиванки празднует и Эктор Хименес-Браво, который считает Украину своим домом. Кулинар позировал в в льняной рубашке с яркой вышивкой и с любовью высказался об украинских традициях.