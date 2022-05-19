Вышита мамиными руками: Мария Яремчук показала свою первую вышиванку

Каждый год в третий четверг мая в Украине отмечают День вышиванки. В этот день украинцы надевают свои лучшие вышитые наряды, чтобы показать единство, силу и красоту нашего народа. Знаменитости публикуют в соцсетях фотографии в национальных рубашках и рассказывают, какое значение они для них имеют, информирует Апостроф .

Певица Мария Яремчук показала уникальную вышиванку, которую вышивала для нее мама. Крошечная распашонка с красным орнаментом и кисточками стала ее первой одеждой. Дочь Назария Яремчука настолько дорожит вышитой сорочкой, что поместила ее в картинную рамку. "Не просто первая вышиванка, а первая моя одежда, вышитая мамиными руками", - написала Мария.

Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Мария Яремчук - украинская певица, в 2014 году представляла Украину на конкурсе "Евровидение", по итогам которого заняла 6-е место. В 2018 году певица сообщила о прекращении творческой деятельности. Артистка перестала выпускать песни и пропала из соцсетей.

Однако с началом полномасштабной войны Мария вернулась в Instagram: певица озвучила свою позицию, осудила агрессора и россиян, которые верят пропаганде. И теперь использует свою станицу как информационную площадку.

Также она выпустила патриотическую песню "Дорога воїна". Сегодня дочь Назария Яремчука живет во Львове и помогает различным благотворительным организациям.

Фото: instagram.com/m_yaremchuk