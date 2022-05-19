Мобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повестке

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, и после 24 мая ее срок продлят. Таким образом, мужчинам призывного возраста будут и дальше приносить повестки. По закону, после получения повестки мужчина обязан прибыть в военкомат в указанные сроки. Если этого не сделать, то в таком случае ему грозит наказание.

Существует всего две уважительные причины, по которым мужчина может не прибыть в призывной участок по повестке:

смерть близкого родственника или близкого родственника жены;

болезнь.

В таких случаях призывнику нужно сообщить о неявке и ему назначат новую дату прихода в военкомат.

За игнорирование повестки и неявки в военкомат для призывников предусмотрена административная ответственность:

за нарушение правил воинского учета - штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-840 грн);

за повторное нарушение в течение года - штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн);

за порчу военно-учетных документов - штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн);

за повторную порчу документов в течение года - штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн).

По закону, если после предупреждения призывник уклоняется от воинского учета, то его будет ждать уголовная ответственность в соответствии с частью первой статьи 331 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов или исправительные работы сроком до одного года.

Ранее сообщалось, что после 24 мая в Украине могут объявить дифференцированную мобилизацию, которая продлится 90 дней.