Мобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку по повестке

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, и после 24 мая ее срок продлят. Таким образом, мужчинам призывного возраста будут и дальше приносить повестки. По закону, после получения повестки мужчина обязан прибыть в военкомат в указанные сроки. Если этого не сделать, то в таком случае ему грозит наказание.

Мобилизация в Украине: какое наказание грозит призывнику за неявку в военкомат

Существует всего две уважительные причины, по которым мужчина может не прибыть в призывной участок по повестке:

  • смерть близкого родственника или близкого родственника жены;
  • болезнь.

В таких случаях призывнику нужно сообщить о неявке и ему назначат новую дату прихода в военкомат.

За игнорирование повестки и неявки в военкомат для призывников предусмотрена административная ответственность:

  • за нарушение правил воинского учета - штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-840 грн);
  • за повторное нарушение в течение года - штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн);
  • за порчу военно-учетных документов - штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510-850 грн);
  • за повторную порчу документов в течение года - штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн).

По закону, если после предупреждения призывник уклоняется от воинского учета, то его будет ждать уголовная ответственность в соответствии с частью первой статьи 331 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов или исправительные работы сроком до одного года.

Ранее сообщалось, что после 24 мая в Украине могут объявить дифференцированную мобилизацию, которая продлится 90 дней.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."19-летняя Александра погибла в бою с оккупантами: "Мечтала стать..."
Мы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценкамиМы покажем благодарность поступками: Тарабарова обратилась к полякам после скандала с оценками
"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит"Все как-то резко оборвалось": ушел из жизни скандально известный одессит
Анна Неплях впервые показала своего тайного ухажераАнна Неплях впервые показала своего тайного ухажера
Ирина Федишин назвала представителей ЛГБТ грешникамиИрина Федишин назвала представителей ЛГБТ грешниками
Блок рекламы


Похожие новости
В состав жюри «Каннских львов» впервые вошел украинецВ состав жюри «Каннских львов» впервые вошел украинец
"Холостячка" Огневич призналась, что поняла об Украине за время путешествий: "У нас реально...""Холостячка" Огневич призналась, что поняла об Украине за время путешествий: "У нас реально..."
Председатель правления Суспільного высказался о проведении "Евровидения-2023" в УкраинеПредседатель правления Суспільного высказался о проведении "Евровидения-2023" в Украине
Азербайджан и Грузия заявили об искривлении их оценок Украине на ЕвровиденииАзербайджан и Грузия заявили об искривлении их оценок Украине на Евровидении
Еще одна страна заявила об ошибке на "Евровидении-2022": Румыния не давала Украине 12 балловЕще одна страна заявила об ошибке на "Евровидении-2022": Румыния не давала Украине 12 баллов
Грузия и Азербайджан заявили об ошибке на "Евровидении-2022": 12 баллов отдали Украине, а не БританииГрузия и Азербайджан заявили об ошибке на "Евровидении-2022": 12 баллов отдали Украине, а не Британии
Фильм о войне в Украине победил на фестивале документальных фильмов в МюнхенеФильм о войне в Украине победил на фестивале документальных фильмов в Мюнхене
Kalush Orchestra принесли Украине победу на "Евровидении-2022": видеоKalush Orchestra принесли Украине победу на "Евровидении-2022": видео
Найди меня, если сможешь: украинец пытался пересечь границу и спрятался в необычном месте, фотоНайди меня, если сможешь: украинец пытался пересечь границу и спрятался в необычном месте, фото
Она плачет, но не сдается: Настя Каменских выпустила проникновенную песню об УкраинеОна плачет, но не сдается: Настя Каменских выпустила проникновенную песню об Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости