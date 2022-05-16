Мама лидера группы Kalush Orchestra прокомментировала победу Украины на Евровидении-2022

Украинская группа Kalush Orchestra победила на Евровидении-2022 с песней Stefania. Победную песню солист коллектива Олег Псюк посвятил своей маме. По словам женщины, победа сына стала для нее шоком, хотя она является большой поклонницей его творчества.

“Он сделал свою работу“: мама лидера группы Kalush Orchestra прокомментировала победу Украины на Евровидении-2022

Стефания Псюк поддерживала Kalush Orchestra и плакала вместе со всеми зрителями, когда ее сын попросил весь мир "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали".

"Я была приятно удивлена тем, что что мой Олег все же сказал такие важные слова про Мариуполь и про "Азовсталь", - сказала мама артиста.

Она сообщила, что сразу послала сыну сообщение на телефон с текстом, что он молодец.

"Он сделал свою работу. То, что он должен был сделать для людей", - с гордостью сказала Стефания Псюк.

Мама Олега Псюка призналась, что с самого начала не воспринимала то, чем занимается сын. Однако, позже стала его поклонницей. Сейчас ее узнают на улицах родного города и просят сфотографироваться. Публичности Стефания пока что старается избегать, но после Евровидения это ей не удастся.

"Когда Олег начал писать тот рэп и ходить в таких штанах, для меня был шок. Я говорила, что так ходят бомжи. Не понятно мне: малое, худое, еще и кашляет, а штаны на 10 размеров больше", – рассказывала Стефания в интервью после "Евровидения".

Стефания Псюк много лет проработала на химзаводе в Калуше, потом вела собственный бизнес, а сейчас работает продавщицей в магазине. Она хотела сделать сыну сюрприз и без предупреждения приехать на финал Евровидения-2022 в Турин, Италию, но не смогла из-за состояния здоровья.

Ранее сообщалось, как солист Kalush Orchestra прокомментировал свою победу на Евровидении-2022.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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