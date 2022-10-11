"Пишається тим, що її мама з України": Міла Куніс розповіла про розмову з донькою про війну

Відома актриса Міла Куніс зізналася, що її дочка дуже горда мати українське коріння.

Популярна голлівудська актриса українського походження Міла Куніс, яка одружена з актором Ештоном Кутчером і разом з ним виховує двох дітей, розповіла, як старша дочка відреагувала на війну в Україні та своє українське коріння.

У підкасті телеведучого Джоша Хоровиця Happy Sad Confused Міла зізналася, що у неї відбулася розмова з 8-річною донькою Вайатт Ізабель. Дівчинка запитала у матері про війну, потім запитала, чи справді її мама – українка, а потім здогадалася, що і вона сама наполовину українка.

"Вона була така горда, це був такий момент. У мене сльози навертаються", - розповіла Куніс.

Фрагмент цього подкасту опублікували на сторінці програми "ЖВЛ" у Instagram, і написали: "Голлівудська актриса Міла Куніс розплакалася, розповідаючи про реакцію доньки на повномасштабну війну в Україні. У підкасті телеведучого Джоша Хоровиця Happy Sad Confused артистка зізналася, що 8- пишається тим, що її мати з України".

Зазначимо, що з початку війни Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер підтримали Україну, причому не лише на словах, а й ділом. Голлівудська пара ініціювала благодійну акцію, в рамках якої було зібрано близько 45 мільйонів доларів, які направили на допомогу українцям.