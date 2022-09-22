Мама "Пташки" розповіла, чим дочка здивувала її після повернення: "Я спочатку не зрозуміла..."

Мама "Пташки" розповіла, чим дочка здивувала її після повернення: "Я спочатку не зрозуміла..."

Україна повернула додому Катерину "Пташку" Поліщук, яку росіяни захопили в полон на "Азовсталі". Дівчина вже встигла поговорити з рідними.

Як повідомляє 24 канал, gро це розповіла мама "Пташки" Світлана Поліщук. Вона зазначила, що донька зателефонувала їм пізно ввечері.

"Її перші слова були іноземною мовою, але не російською. Я спочатку не зрозуміла, бо був чужий номер. Не зрозуміла, хто. Проте моя донечка сказала: "Хто з тобою може так вітатися?". Я почула дуже рідний голос. Я зрозуміла, хто це подзвонив", – пригадала жінка.

За словами Світлани, дзвінок доньки став для неї приємною несподіванкою. Вона сподівається, що скоро зможе побачити доньку.

Катруся тримається. Вона молодчинка. Як трималася, так і тримається. Дуже хочеться її вже побачити, дуже хочеться обійняти, але я вдячна всім, хто долучився до цього обміну. Я маю нарешті можливість її обійняти, – сказала мама Катерини.


Алексей Ионов, politeka.net





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