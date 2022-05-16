Федишин захейтили из-за Польши, "Холостячка" Мишина не выдержала: "Вы стали от этого более счастливыми?"

Ксения Мишина, Ирина Федишин

Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостячка", вступилась за Ирину Федишин, которую сейчас хейтят украинцы.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса. Звезда участвовала в проекте "Холостячка", а в прошлом сезоне стала судьей "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится многим интересным.

"Сегодня на мою коллегу Ирину Федишин обрушился хейт и я понимаю, почему... Но у меня к вам вопрос", - сказала Мишина в сторис.

"Вы стали от этого более счастливыми. От этих полных злости к человеку комментариев? Или наша страна в такие времена?", - спросила Ксения, показывая хейт.

"И еще раз хочется напомнить: вчера на Евровидении мы победили. И это большая и ценная победа! Я говорю спасибо всем странам, всем людям, которые нас поддержали", - написала звезда.


Артём Батечко, politeka.net

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