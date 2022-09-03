Під Києвом діти отруїлися грибами: стали відомі нові деталі трагедії

1 вересня стало відомо про смерть двох сестричок зі Сквири, Катерини та Лізи, які були госпіталізовані до лікарні з гострим отруєнням. У п'ятницю, 2 вересня їхній маленький братик також загинув від отруєння грибами.

Про це у своєму Telegram-каналі написав керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Так, чотирирічний Матвій, який теж того трагічного вечора пробував отруєну вечерю, помер у лікарні, інформує Апостроф.

Нєбитов закликав дорослих бути обачними при вживанні грибів і унеможливити ризики для дітей. У разі поганого самопочуття після вживання грибів необхідно відразу дзвонити на спецлінію "103".

Нагадаємо, раніше 18-річна Катерина та її наречений збирали гриби в лісосмузі, приготували вечерю, якою пригостили маленьку сестричку. Згодом усіх трьох із гострим отруєнням госпіталізували. Медики зробили все, що було в їх силах, але дітей не вдалося врятувати.


Інна Погрібна, Апостроф





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