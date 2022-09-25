Джолі підкорила зовнішністю в образі небезпечної Лари Крофт: "Навмисно не стали омолоджувати"

Анджеліна Джолі, скрін

Незвичайний образ Анджеліни Джолі, якби вона повернулася до ролі Лари Крофт, вразив фанатів.

Як повідомляє Politeka.net, Анджеліна Джолі продовжує активно займатися справами поза кар'єрою актриси і нещодавно відлетіла до Пакистану як посол доброї волі ООН. При цьому не забувають про Джолі та її кращі образи також у мережі, нещодавно художник Лоренцо Домінеско продемонстрував, як могла б виглядати Лара Крофт на Unreal Engine 5.

Особливість у тому, що за зразок зовнішності віртуальної героїні взяли Анджеліну Джолі. Демонстрація зображення також з'явилася на платформі YouTube.

Нагадаємо, актриса зіграла Крофт у двох кіноекранізаціях. На представленій розробці образ виглядає старшим, відповідно до реального віку американської актриси, цього року зірка відсвяткувала 47-річчя.

Зазначимо, у новій частині пригодницької гри Ларі Крофт буде близько 35 років. Ймовірно, дівчина більше не діятиме самотужки.

Зазначимо, на даний момент актриса вирушила до Пакистану, де чимало людей постраждали через повені і потребують термінової допомоги.

Багато хто звернув увагу на стримані вбрання артистки, її прості образи та спортивний рюкзак, який вона носить сама. У чорній кофті артистка мала досить скромний вигляд, але навіть без макіяжу отримала компліменти.


Дарина Силина, politeka.net





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