Кароль приковала к себе взгляды эффектным платьем с глубоким декольте: "Невероятно патриотичное!"

Тина Кароль

Популярная певица Тина Кароль покрасовалась в Токио эффектным патриотичным платьем от украинского дизайнера.

Как пишет Politeka.net, звезда показала приковывающий к себе взгляды наряд на своей странице в Инстаграм. Как известно, на днях Кароль прибыла в Японию. Там певица продолжает привлекать внимание мирового сообщества к войне в Украине и собирать деньги для украинского народа.

Кароль выступила на Rakuten Girls Award "Ukraine Charity Stage", выбрав для появления на сцене эффектный наряд. В новом посте звезда поближе показала свое пышное платье, выполненное в цветах украинского флага. Наряд с глубоким декольте и высоким вырезом до бедра не мог не произвести впечатление.

«Спасибо украинском дизайнеру LEVER COUTURE за создание необычайно патриотичного платья», - подписала кадры Кароль.

Поклонники певицы бурно обсуждают ее образ в комментариях на одной из фан-страниц.

«Обворожительна», «Украинское сокровище», «Наша гордость», «Можно было бы платье и поскромнее к чему здесь декольте и разрез такой, кому это нужно? это ж не конкурс красоты», «Боже, какое платье! Невероятно красивое и патриотичное! Тина как Барби в нем», «Платье нереально красивое», - пишут люди.


Дарья Волкова, politeka.net

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