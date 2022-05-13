Она плачет, но не сдается: Настя Каменских выпустила проникновенную песню об Украине

Настя Каменских прилагает все усилия, чтобы привлечь внимание мира к войне в Украине. Недавно певица с важной речью выступила на Latin American Music Awards, а теперь выпустила англоязычную песню You crying, информирует Апостроф .

Композиция об Украине вышла на YouTube-канале NK 13 мая. Она сопровождается черно-белыми кадрами плачущих украинцев, которые пострадали от роSSийской агрессии. Настя уверена, что несмотря на всю боль, которую испытывает сейчас наша страна, она обязательно выстоит.

"У свободы теперь другое имя, и это имя - Украина. Трудно передать словами всю ту боль, которую ежедневно испытывает каждый украинец с первого дня войны. Но я знаю точно, наша Родина выстоит. Она плачет, но не сдается", - сказано в описании к ролику.

В своем Instagram Каменских выразила поддержку каждому украинцу, а также отметила, что подвиг нашего народа видит вся планета.

"Нам важно, чтобы война в Украине, которая является настоящим геноцидом украинского народа, не превратилась в тишину. Ведь, как только жестокость станет чем-то "привычным" и породит молчание, станут слышны разбитые сердца миллионов мирных жителей. Добро всегда побеждает. А добрых сердец гораздо больше того количества агрессоров, которые делают зло на наших землях, - написала певица. - Поэтому я твердо верю, что нация, стоящая на стороне правды, добра и света, обязательно победит. А имя этой нации - Украина!".

Фото: instagram.com/kamenskux