Без топлива не едьте: Анна Саливанчук дала совет людям, которые возвращаются в Киев с запада Украины

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук вернулась в родной Киев, где не была больше двух месяцев. Она поделилась, что дорога домой была относительно легкой и быстрой, а путь от Стрыя в Ровно вообще был прекрасным. Однако звезда сделала важное уточнение – без топлива ехать в столицу из западной Украины не следует, потому что бензина на заправках нет.

"Никогда бы не подумала, что дорога домой может быть настолько легкой и быстрой. Чем ближе я была к Киеву, тем легче мне ехалось, ведь я знала, что вот-вот буду дома. Путь от Стрыя до Ровно вообще был прекрасным. Была невероятная погода. По дороге в Житомир я попала в большую пробку перед блокпостом на въезде в город. Я даже испугалась, неужели это такая пробка до самого Киева, но, к счастью, она была только там. И, немного подождав, мы двинулись дальше уже беспрепятственно. Пропали большие очереди на заправках, потому что нет бензина. Поэтому без топлива не едьте", - написала Саливанчук на своей странице в Instagram.

Знаменитость добавила, что на подъезде к Киеву последствия войны увидела своими глазами: разбомбленные города, села, дома, заправки, магазины. "В 30 км до Киева было очень страшно. Мы увидели разбомбленные города, села, дома, заправки, магазины. По коже шли мурашки от ужаса... Здесь по-настоящему ощущались последствия войны", - призналась звезда.

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna

Также знаменитость рассказала, что разлука с мужем и родным домом была для нее настоящим испытанием: "Впервые за 47 дней я увидела мужа. Слезы радости... выпрыгнула на него, словно в кино, ведь невероятно по нему скучала, и разлука с ним была очень тяжелой. Впервые за 8 лет совместной жизни мы не виделись так долго. Прошлась по родной квартире, которую я оставила на такое долгое время, даже не подозревала, что так сильно ее люблю. Мне иногда казалось, что нужно сделать ремонт, что-то заменить, но сейчас понимаю, что ничего лучше, чем родные стены нет, и все эти мелочи не важны. Это очень классные ощущения".

Фото: instagram.com/salivanchuk.anna


Любовь Блажко, Апостроф

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