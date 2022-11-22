Alina Pash згадала, як одним фото поставила під удар своїх рідних: "На них полився хейт..."

Alina Pash згадала, як одним фото поставила під удар своїх рідних: "На них полився хейт..."

Виконавиця Alina Pash пояснила, що вважала цей кадр і саму поїздку не чимось негативним, а виявом позиції.

Популярна українська виконавиця Alina Pash (справжнє ім'я - Аліна Паш) розповіла, як наважилася на фото на тлі Червоної площі, яке зі скандалом випливло під час Нацвідбору на "Євробачення-2022". В інтерв'ю для YouTube-каналу "Палає" вона прокоментувала, чому виклала цей кадр.

Виконавиця Alina Pash пояснила, що вважала цей кадр і саму поїздку не чимось негативним, а виявом позиції.

Alina Pash запевнила, що усвідомила свою помилку та повною мірою відчуває відповідальність. Проте шкода співачці не себе, а близьких, котрі стали свідками хейту.

"Найбільше мені в цій історії шкода моїх родичів та друзів, які просто спостерігали і нічого не могли зробити. На них полився теж хейт. Як мама казала: Видали ту фотографію з Червоної цієї площі. Я з цією "Київ"-кофтиною стою – це десь мій прапор. , червоно-чорний, блакитно-жовтий. Мама: "Це ніхто не зрозуміє". Я в це вірила", - згадала артистка.

За словами Паш, вона наївно вірила, що українці зрозуміють дотепне фото та його посил, але згодом стало очевидним, що шанувальники не оцінили подібний креатив.


Александра Павленко, politeka.net





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