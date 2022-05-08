Все деньги ушли на войну: показательные фото масштабного бедствия в РоSSии

Страну-агрессору РоSSию охватили масштабные пожары, бушующие в Красноярском крае, Кемеровской, Омской и Иркутской областях, в результате чего сгорают целые населенные пункты. Техники для ликвидации огня нет – все пошло на войну против Украины, информирует Апостроф.

О массовых пожарах в РоSSии сообщают в TJ.

Масштабные пожары в Сибири из-за сильных ветров из лесов перебрасываются на разные населенные пункты и автомобильные стоянки, выжигая их вдребезги. Как сообщают, ущерб катастрофический, а также есть погибшие.

В то же время, с массовыми пожарами в Красноярске возникла пылевая буря и пошел "черный дождь" - его наши предки называли "знамением Господним". Вероятно, так природа расплачивается россиянам за тысячи убитых и замученных украинцев.


Лиза Бровко, Апостроф

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