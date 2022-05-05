Ирина Билык со слезами рассказала, как "друг" Киркоров отреагировал на оккупацию ее дома

На днях Ирина Билык сообщила, что в ее доме жили роSSийские оккупанты. Теперь певица поделилась подробностями, а также рассказала, как отреагировал Филипп Киркоров на то, что теперь ей негде жить, информирует Апостроф .

До полномасштабного вторжения РоSSии в Украину артистка с 5-летним сыном Табризом жила в коттеджном городке в селе Березовка Бучанского района. Семья выехала из дома в первый день войны, когда рядом прилетел снаряд.

Ирина Билык с сыном Табризом

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"У меня всегда есть предчувствие чего-то страшного, поэтому я прислушалась к нему и решила уехать сразу, не ждать", - рассказала Билык в "Ранку з Україною".

О том, что в поселок вошли рашисты, Ирина узнала от соседей. Ей написали, что оккупанты выгнали людей и заставили не закрывать дома. В коттедже артистки орки жили почти месяц и "развлекались" как могли.

"Они делали там все, что только возможно: плавали в бассейне, пользовались аппаратурой, рылись в личных вещах, даже перелопатили мои фото, все, с самого детства", - со слезами на глазах сказала певица.

Особняк Ирины Билык с высоты птичьего полета

Фото: Кадр из видео

Билык также рассказала, что в первые дни войны она обратилась к роSSийским звездам, которых знает лично, в том числе и к Филиппу Киркорову, которому в свое время подарила песню "Снег". Певица написала им в соцсетях, но никто не ответил.

Ирина Билык и Филипп Киркоров в 2011 году

Фото: irinabilyk.com

"Я думала, что это очень добрые люди, творческие, которые заботятся о том, чтобы людям лучше жилось. Я надеялась на то, что я обращусь и они скажут Путину, ведь они с ним лично знакомы, чтобы он перестал делать это с нами. Но никто не ответил на мою просьбу достучаться до этого зверя", - рассказала артистка.

Уже потом Билык решила написать Филиппу Киркорову. Певица отметила, что она не хотела использовать матерных слов, а решила обратиться к роSSийскому певцу "как к человеку".

"Я написала: "Когда будешь исполнять мою песню теперь, просто знай, что мне негде жить". Вот и все. Но он не ответил", - плача, сказала Ирина.