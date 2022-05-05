Ирина Билык со слезами рассказала, как "друг" Киркоров отреагировал на оккупацию ее дома

На днях Ирина Билык сообщила, что в ее доме жили роSSийские оккупанты. Теперь певица поделилась подробностями, а также рассказала, как отреагировал Филипп Киркоров на то, что теперь ей негде жить, информирует Апостроф.

До полномасштабного вторжения РоSSии в Украину артистка с 5-летним сыном Табризом жила в коттеджном городке в селе Березовка Бучанского района. Семья выехала из дома в первый день войны, когда рядом прилетел снаряд.

Ирина Билык с сыном Табризом
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

"У меня всегда есть предчувствие чего-то страшного, поэтому я прислушалась к нему и решила уехать сразу, не ждать", - рассказала Билык в "Ранку з Україною".

О том, что в поселок вошли рашисты, Ирина узнала от соседей. Ей написали, что оккупанты выгнали людей и заставили не закрывать дома. В коттедже артистки орки жили почти месяц и "развлекались" как могли.

"Они делали там все, что только возможно: плавали в бассейне, пользовались аппаратурой, рылись в личных вещах, даже перелопатили мои фото, все, с самого детства", - со слезами на глазах сказала певица.

Особняк Ирины Билык с высоты птичьего полета
Фото: Кадр из видео

Билык также рассказала, что в первые дни войны она обратилась к роSSийским звездам, которых знает лично, в том числе и к Филиппу Киркорову, которому в свое время подарила песню "Снег". Певица написала им в соцсетях, но никто не ответил.

Ирина Билык и Филипп Киркоров в 2011 году
Фото: irinabilyk.com

"Я думала, что это очень добрые люди, творческие, которые заботятся о том, чтобы людям лучше жилось. Я надеялась на то, что я обращусь и они скажут Путину, ведь они с ним лично знакомы, чтобы он перестал делать это с нами. Но никто не ответил на мою просьбу достучаться до этого зверя", - рассказала артистка.

Уже потом Билык решила написать Филиппу Киркорову. Певица отметила, что она не хотела использовать матерных слов, а решила обратиться к роSSийскому певцу "как к человеку".

"Я написала: "Когда будешь исполнять мою песню теперь, просто знай, что мне негде жить". Вот и все. Но он не ответил", - плача, сказала Ирина.


Наталья Лавринец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причинаСильный дым поднялся над Киевом, фото: стала известна причина
"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких
"Как ты смеешь?": Киркоров вступился за поддержавшего Украину Галкина перед путинской пропагандисткой"Как ты смеешь?": Киркоров вступился за поддержавшего Украину Галкина перед путинской пропагандисткой
"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека"И панические атаки, и истерики": Полякова рассказала, как ее старшая дочь пережила потерю близкого человека
Анна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в УэльсеАнна Богдан уехала из Украины и нашла убежище в Уэльсе
Блок рекламы


Похожие новости
Прислала мне букву Z: жена Кошевого рассказала о переписке с сестрой из оккупированного КрымаПрислала мне букву Z: жена Кошевого рассказала о переписке с сестрой из оккупированного Крыма
Я не выдержала: певица MamaRika рассказала, почему вернулась в Украину из ПольшиЯ не выдержала: певица MamaRika рассказала, почему вернулась в Украину из Польши
Попросила на день рождения Байрактар: украинская защитница рассказала, как после работы моделью попала в ВСУПопросила на день рождения Байрактар: украинская защитница рассказала, как после работы моделью попала в ВСУ
Долгое время без еды и воды: в Бородянке из полуразрушенного дома спасли котаДолгое время без еды и воды: в Бородянке из полуразрушенного дома спасли кота
Фаворитка Винника рассказала о своей горестной потере: «Мое сердце бьется за двоих»Фаворитка Винника рассказала о своей горестной потере: «Мое сердце бьется за двоих»
"Как ты смеешь?": Киркоров вступился за поддержавшего Украину Галкина перед путинской пропагандисткой"Как ты смеешь?": Киркоров вступился за поддержавшего Украину Галкина перед путинской пропагандисткой
"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких"Отказали все органы": Даша Астафьева рассказала о тяжелой потери сразу нескольких близких
Старенькие люди просто не выдерживают: Даша Астафьева рассказала про горе в семьеСтаренькие люди просто не выдерживают: Даша Астафьева рассказала про горе в семье
"Полная каша происходит": Ксения Мишина без прикрас рассказала, почему долго не выходила на связь"Полная каша происходит": Ксения Мишина без прикрас рассказала, почему долго не выходила на связь
Настя Каменских впервые рассказала, где во время войны находится ПотапНастя Каменских впервые рассказала, где во время войны находится Потап
Последние новости
Подгружаем последние новости