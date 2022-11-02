Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото

Відома американська актриса Дженніфер Лопес після возз'єднання з Беном Аффлеком переїхала до Лос-Анджелеса. Разом з актором зірка перебралася до нового розкішного будинку, який вони купили разом. Дедалі частіше виконавиця стала ділитися фото та відео зі свого особняка, демонструючи інтер'єр.

Бену дуже пощастило: 53-річна Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото

Фанати не втомлюються повторювати, наскільки Бену Аффлеку пощастило, адже йому дісталася ідеальна жінка. Вона прекрасна як з ефектним професійним макіяжем, так і без нього. У віці 53 років вона може з'явитися на публіці як у короткій спідниці, топі, так і без одягу.

Цього разу в особистому обліковому записі в Інстаграм з фанатами вона поділилася знімками, зробленими в її новому будинку. Дженніфер Лопес розмістилася на великому зеленому дивані біля вікна із записником. Вона одягнена в гарне домашнє вбрання - чорний атласний костюм, що складається з широких штанів і халата-кімоно. Накидку для фото співачка залишила розкритою, продемонструвавши ніжний мереживний бюстгальтер і свої пишні груди.

Бену дуже пощастило: 53-річна Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото

Бену дуже пощастило: 53-річна Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото

"Я тут подумала... комфортна затишна письменницька сесія сьогодні", - зазначила у публікації Дженніфер Лопес.

Бену дуже пощастило: 53-річна Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото

Звісно ж, шанувальники не змогли стримати захоплення:

"Красива", "О, місіс Аффлек хороша", "Цілком приголомшливо", "Я ніколи не бачив нікого настільки страшенно красивим!", "Абсолютно приголомшливо, сильні жінки розширюють можливості інших жінок"

Нагадаємо, Дженніфер Лопес засвітила інтер'єр свого з Беном Аффлеком особняка та показала, якою її чоловік бачить удома. Пара приєдналася до підтримки України з ініціативи Андрія Єрмака.


Анастасия Березовская, Тудей





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