Дженніфер Лопес у мереживній білизні та шовковому костюмі показала ніжне домашнє фото

Відома американська актриса Дженніфер Лопес після возз'єднання з Беном Аффлеком переїхала до Лос-Анджелеса. Разом з актором зірка перебралася до нового розкішного будинку, який вони купили разом. Дедалі частіше виконавиця стала ділитися фото та відео зі свого особняка, демонструючи інтер'єр.

Фанати не втомлюються повторювати, наскільки Бену Аффлеку пощастило, адже йому дісталася ідеальна жінка. Вона прекрасна як з ефектним професійним макіяжем, так і без нього. У віці 53 років вона може з'явитися на публіці як у короткій спідниці, топі, так і без одягу.

Цього разу в особистому обліковому записі в Інстаграм з фанатами вона поділилася знімками, зробленими в її новому будинку. Дженніфер Лопес розмістилася на великому зеленому дивані біля вікна із записником. Вона одягнена в гарне домашнє вбрання - чорний атласний костюм, що складається з широких штанів і халата-кімоно. Накидку для фото співачка залишила розкритою, продемонструвавши ніжний мереживний бюстгальтер і свої пишні груди.

"Я тут подумала... комфортна затишна письменницька сесія сьогодні", - зазначила у публікації Дженніфер Лопес.

Звісно ж, шанувальники не змогли стримати захоплення:

"Красива", "О, місіс Аффлек хороша", "Цілком приголомшливо", "Я ніколи не бачив нікого настільки страшенно красивим!", "Абсолютно приголомшливо, сильні жінки розширюють можливості інших жінок"

Нагадаємо, Дженніфер Лопес засвітила інтер'єр свого з Беном Аффлеком особняка та показала, якою її чоловік бачить удома. Пара приєдналася до підтримки України з ініціативи Андрія Єрмака.