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2022-05-05
Никитюк повеселила украинцев, примерив образы голливудских звезд: неожиданные фото
Телеведущая Леся Никитюк впечатлила стильными образами, повеселила украинцев.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - успешная украинская телеведущая и звезда "Нового канала". Артистка, как и другие звезды, стала поддерживать Украину в войне за независимость, которую начала россия. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится самым интересным с украинцами.
В этот раз Леся опубликовала фото, где она была в шикарном полупрозрачном платье. Как оказалось - это был фотошоп и Никитюк примерила образ, в котором была одна из звезд в США на мероприятии Met Gala.
"В ночь со 2 на 3 мая состоялось ежегодное мероприятие «Met Gala 2022» — одно из величайших мировых событий в мире моды с участием мировых звезд.
А в Украине уже второй месяц проходит мероприятие «Met Gumanitarka 2022»
И если взять некоторые вещи, которые присылают украинцы, могла бы выглядеть так", - отмечено в публикации.
Артём Батечко, politeka.net