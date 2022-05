Львовская национальная опера анонсировала международный благотворительный проект Together With Ukraine. Это серия онлайн-концертов известных произведений украинских авторов и мировой классики, рассказал во время брифинга в «Медиа-центре Украины» художественный руководитель оперы Василий Вовкун.



UBB

[url=http://novostey.com/society/news965100.html]Львовская опера анонсировала серию онлайн-концертов Together With Ukraine - Общество на Новостей.COM[/url]

HTML

<a href=http://novostey.com/society/news965100.html>Львовская опера анонсировала серию онлайн-концертов Together With Ukraine - Общество на Новостей.COM</a>

URL

http://novostey.com/society/news965100.html