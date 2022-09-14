Одеська опера готує світову прем’єру опери «Катерина» за твором Шевченка

Прем’єра планується на Міжнародному фестивалі мистецтв, який відбудеться в Одесі, інформує ZN.ua.

Одеська опера готує світову прем’єру опери «Катерина» за твором Шевченка
В Одесі готують прем'єру опери "Катерина"
© Одеська опера/Facebook

Одеська національна опера готує прем’єру опери «Катерина» Олекандра Родіна за мотивами твору Тараса Шевченка. У театрі зазначають, що це буде наймасштабніша за часів Незалежної України постановка театру за ексклюзивною музикою та лібрето.

У виставі одночасно на сцені буде одночасно задіяна сотня виконавців, спеціально для неї створено тисячу ексклюзивних костюмів, унікальні сценічні декорації та автентичні музичні інструменти.

«Ми пройшли непростий шлях від ідеї до створення вистави, яка має стати символом ствердження національної гідності й стійкості, віри в Перемогу і важливості її наближення потужною силою мистецтва.

Робота над цим твором була випробуванням на міцність, витримку, чесність і щирість в мистецтві, втіленням віри в силу світла, добра, правди всього колективу нашого театру, і я вдячна кожному, хто доклав своє натхнення й талант у здійснення такої важливої для України і світу мистецької події!

Ми мріяли про те, щоб у репертуарі Одеської національної опери з’явилась унікальна вистава, яка стане новою віхою в історії українського театрально - оперного мистецтва, і поступово ця мрія «матеріалізувалась», стала реальністю, на жаль, реальністю мистецтва воєнного часу...», - заявила генеральна директорка – художня керівниця Одеської опери Надія Бабіч.

Світова прем’єра опери відбудеться 17 вересня на Міжнародному фестивалі мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській опері», який цього року носить назву THE ART OF VICTORY. Ще один показ вистави відбудеться 18 вересня.

Міжнародний фестиваль мистецтв «Оксамитовий сезон в Одеській Опері» - це один із наймасштабніших оперно-балетних фестивалів в Україні, який проводиться в Одеському національному театрі опери та балету з 2015 року та найбільший вітчизняний фестиваль, який проходить за часів війни.

За словами організаторів, цього року візуальну рекламу заходу прикрашає фігура Ніки – богині перемоги, що є основою пам’ятника Незалежності «Україна, що летить», зведеного у героїчному Харкові - місті, яке щоденно потерпає від війни.

«Ми гучно промовляє на весь світ, що Перемога - це те, чого завжди досягає сильний та незборимий український народ, а Перемога театру - в мистецтві. Отже, коли звучать гармати - музи не мовчать!», - йдеться в анонсі фестивалю.

«Оксамитовий сезон в Одеській Опері» триватиме з 17 вересня по 1 жовтня.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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