Мелані Гріффіт зробила рідкісний вихід у світ після невдалих пластичних операцій

Американська актриса Мелані Гріффіт ніколи не була писаною красунею, проте мала миловидну зовнішність, чарівність, природний магнетизм, а головне – талант. За свою гру вона отримала "Золотий глобус" і була номінована на "Оскар" та "Еммі". Їй вдалося підкорити найкрасивішого чоловіка Голлівуду – з гарячим іспанцем Антоніо Бандерасом вона прожила у шлюбі 18 років, але їхні стосунки закінчилися через пристрасть білявки до пластичної хірургії.

Кар'єру в кінематографі уродженка Нью-Йорка та дочка акторів розпочала у 20-річному віці. Зовнішність і талант призвели до того, що вона стала однією з найяскравіших зірочок Голлівуду та найбажаніших жінок на планеті.

Слава, численні романи, невдалі шлюби, залежність призвели до того, що краса Мелані Гріффіт почала в'янути, і вона шукала рішення у пластичних хірургів. Важко підрахувати, скільки взагалі було проведено втручань, але те, що зовнішність зірки змінилася до невпізнанності – результат на обличчя.

За 18 років шлюбу і незліченну кількість втручань Антоніо Бандерас вже ледве міг впізнати власну дружину. Однак після розлучення він продовжує говорити про свою беззаперечну любов до актриси, називаючи її найкрасивішою жінкою у світі.

Виправити помилки лікарів Мелані Гріффіт не вдалося. Вже багато років вона не знімається, веде приватний спосіб життя та практично не відвідує світських вечірок.

Проте днями вона зробила рідкісний вихід у світ, відвідавши прем'єру фільму "Хелловін закінчується" у Голлівуді. Вона постала перед журналістами у довгій чорній спідниці та гольфі, похвалившись ідеальною стрункою фігурою.

Нагадаємо, 40-річну дружину Джастіна Тімберлейка висміяли за зовнішній вигляд - як новорічна ялинка.