Молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину: "Был мастером спорта"

Молодой лейтенант из Одессы отдал свою жизнь за Украину: "Был мастером спорта"

2 мая, во время выполнения боевого задания на Донбассе погиб бывший курсант Одесской военной академии Виталий Пестрак.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Виталию было 22 года. В 2017 парень поступил в Военную академию в Одессе на факультет разведки и специального назначения. В 2019 его зачислили на третий курс Учебно-научного института физической культуры и спортивно-оздоровительных технологий Национального университета обороны Украины им. Черняховского.

Во время обучения Виталий Пестрак принимал участие во Всеукраинских соревнованиях и чемпионатах, был мастером спорта по паверлифтингу. В будущем планировал выполнить норматив мастера спорта международного класса.

После выпуска из университета Виталий Пестрак в звании лейтенанта попал на службу в одну из боевых бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины в должности командира роты.

Свеча


Алексей Ионов, politeka.net

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