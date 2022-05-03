Вырвались из ада: в Запорожье привезли людей, которые два месяца прятались на "Азовстали"

В Запорожье встретили мирных людей, которые два месяца прятались от роSSийских бомбежек в подвалах "Азовстали".

Автобусы из эвакуированными мариупольцами наконец-то доехали в Запорожье. Об этом сообщила министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

По ее словам, из ада в Мариуполе, в частности, из завода "Азовсталь" удалось вывезти 156 человек. Кроме этого, она добавила, что "речь идет о нескольких сотнях людей", которые остаются на территории предприятия.

Ранее сообщалось, что роSSийские оккупанты штурмуют "Азовсталь", Святослав Паламар выпустил срочное обращение. По словам Паламара, враг использует все – корабельную и сверхтяжелую артиллерию, а также авиацию. Враг начал атаку еще ночью, устроив массовые бомбардировки. Около 2-3 часов ночи на территорию завода были сброшены авиабомбы. В результате бомбардировки 2 женщины погибли, по меньшей мере 10 человек получили ранения. По словам Паламара, враг использует все – корабельную и сверхтяжелую артиллерию, а также авиацию.