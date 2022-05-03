Wellboy представил кавер на песню Кузьмы Скрябина "Просто ми"

Певец Wellboy (Антон Вельбой) записал кавер на хит "Просто ми" группы "Скрябин". Песня стала одним из саундтреков к фильму "Я, Победа и Берлин", снятого по мотивам одноименной книги Кузьмы (Андрея Кузьменко), информирует Апостроф .

По словам исполнителя, лучше чем у Кузьмы у него никогда не выйдет, но он рад, что смог присоединиться к числу звезд, которые перепели его хиты.

"Кузьма был и остается для меня примером великого украинского артиста, творчество которого безвозвратно повлияло на восприятие мной украинской музыки, - рассказал Антон. - Включите Скрябина, послушайте Кузьму и станет легче, станет цветнее".

Картина "Я, Победа и Берлин" расскажет историю из жизни музыканта, развернувшуюся в начале 90-х. Премьера фильма была запланирована на 24 марта, но война нарушила эти планы.

"Продюсеры планировали выпустить фильм в марте, а сейчас мечтают о победе и скорейшей встрече со зрителями в кинотеатрах мирной Украины", - отметил Wellboy.

Фото: instagram.com/a.wellboy