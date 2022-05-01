Пока не начался комендантский час: яркие фотожабы на приезд Анджелины Джоли во Львов

Американская актриса, посол доброй воли Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли 30 апреля приехала во Львов поддержать украинский народ в борьбе со страной-агрессором Россией, а также помочь Украине вместе с коллегами из ООН. Для многих стало неожиданностью ,когда она зашла в одно из местных заведений за кофе, кроме одного парня, который так увлекся своим телефоном и растворился в музыке, что совсем не заметил знаменитой актрисы из Голливуда у себя перед глазами.

Об этом украинские пользователи соцсетей создали множество ярких фотожаб, которые иронично описывают данную ситуацию.


Екатерина Глянько, Апостроф

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