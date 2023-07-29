Зеленський нагородив воїнів Сил спеціальних операцій

Президент заявив, що звільнення Старомайорського теж результат дій ССО.

Президент України Володимир Зеленський привітав та нагородив воїнів Сил спеціальних операцій з нагоди їхнього професійного дня, інформує ZN.ua.

Зеленський нагородив воїнів Сил спеціальних операцій

"Вони завжди на найбільш гарячих ділянках фронту, на найбільш відповідальних, особливих завданнях. З того, про що можна зараз говорити, звичайно, – це участь у ключових бойових операціях. Бахмут зокрема. Авдіївка, Красногорівка, Мар?їнка. Соледар. Разом з усіма боронили Київ і Гостомель, Бучу, Ірпінь, Мощун, Макарів. Острів Зміїний – це теж ССО разом із розвідкою, разом із "альфівцями" та Військово-Морськими силами. Кінбурнська коса. Херсон", - наголосив Зеленський у Telegram.

За його словами, звільнення Старомайорського це також результат дій ССО.

Глава держави зазначив, що за час війни 17 воїнів ССО удостоєні звання Героя України, з них 13, на жаль, посмертно. Загалом 2520 воїнів Сил спеціальних операцій відзначені державними нагородами.


Анна Конюченко, ZN.ua





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