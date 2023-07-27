Зеленський нагородив Залужного та Сирського іменними подарунками до Дня народження

Обидва генерали святкували свої уродини у липні.

Під час виїзного засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі президент Володимир Зеленський особисто привітав із минулими уродинами головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, яким вручив подарунки, інформує ZN.ua .

© Скріншот з відео

«Сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня)», - написав Зеленський у Telegram.

Зокрема генерал Валерій Залужний отримав у подарунок іменну вогнепальну зброю.

Генерал-полковнику Сирському Зеленський подарував картину, «яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них».

.