Зеленський нагородив Залужного та Сирського іменними подарунками до Дня народження

Обидва генерали святкували свої уродини у липні.

Під час виїзного засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі президент Володимир Зеленський особисто привітав із минулими уродинами головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського, яким вручив подарунки, інформує ZN.ua.

Зеленський нагородив Залужного та Сирського іменними подарунками до Дня народження
© Скріншот з відео

«Сьогодні мав нагоду привітати з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександра Сирського (він народився 26 липня)», - написав Зеленський у Telegram.

Зокрема генерал Валерій Залужний отримав у подарунок іменну вогнепальну зброю.

Генерал-полковнику Сирському Зеленський подарував картину, «яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них».

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Ірина Знась, ZN.ua





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