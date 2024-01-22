ОАЕ надали критичну допомогу Україні – Зеленський

Президент провів розмову з президентом ОАЕ.

Президент Володимир Зеленський подякував під час телефонної розмови президенту Об’єднаних Арабських Еміратів шейху Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну за активну роль Еміратів процесі обміну полоненими. Про це Зеленський повідомив у Telegram в п’ятницю, 19 січня, інформує ZN.ua.

ОАЕ надали критичну допомогу Україні – Зеленський
© Володимир Зеленський / Telegram

Він додав, що ОАЄ надали велику допомогу у вигляді генераторів.

"Україна також вдячна за гуманітарну допомогу. Минулого тижня ми отримали велику партію – понад півтори тисячі – генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична", - зауважив президент.

Зеленський повідомив співрозмовника про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу.

"Голос країн Затоки для нас важливий", - підсумував Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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