Польща не планує відкликати посла з Росії

Реакція на закриття Росією польського консульства у Смоленську.

Польща погоджуватиме з європейськими партнерами кроки у дипломатичних відносинах з Росією. Так, незважаючи на принцип у міжнародних відносинах про взаємність, Польща поки що не планує відкликати свого посла з Росії, незважаючи на рішення РФ закрити польське консульство у Смоленську, інформує ZN.ua.

Польща не планує відкликати посла з Росії
© polandinfo.ru

Про це повідомив у понеділок в ефірі радіостанції RMF FM голова міжнародного відділу канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач.

"Потрібно пам'ятати, що росіяни в Польщі, окрім посольства, мають кілька інших установ. У кількох польських містах є консульства", – наголосив Пшидач.

Він додав, що присутність на місці має значення для обміну інформацією між послами.

"Або ми всі присутні там як ЄС, або колективно відкликаємо послів", - наголосив він.

Раніше в МЗС Польщі заявили, що рішення, ухвалене російською владою, є доказом все сміливіших спроб спотворити історію та зняти з себе відповідальність за злочини, вчинені російською державою та конкретними, відомими поіменно, громадянами цієї країни.

Одним із основних завдань Польського консульського агентства у Смоленську було здійснення постійного нагляду за військовим цвинтарем у Катині та за місцем Смоленської катастрофи, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський та низка польських чиновників та громадських діячів. Консульство надавало підтримку польським паломникам, які регулярно відвідували важливі для поляків місця поховань та меморіалів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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