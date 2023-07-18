Польща не планує відкликати посла з Росії

Реакція на закриття Росією польського консульства у Смоленську.

Польща погоджуватиме з європейськими партнерами кроки у дипломатичних відносинах з Росією. Так, незважаючи на принцип у міжнародних відносинах про взаємність, Польща поки що не планує відкликати свого посла з Росії, незважаючи на рішення РФ закрити польське консульство у Смоленську, інформує ZN.ua .

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Про це повідомив у понеділок в ефірі радіостанції RMF FM голова міжнародного відділу канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач.

"Потрібно пам'ятати, що росіяни в Польщі, окрім посольства, мають кілька інших установ. У кількох польських містах є консульства", – наголосив Пшидач.

Він додав, що присутність на місці має значення для обміну інформацією між послами.

"Або ми всі присутні там як ЄС, або колективно відкликаємо послів", - наголосив він.

Раніше в МЗС Польщі заявили, що рішення, ухвалене російською владою, є доказом все сміливіших спроб спотворити історію та зняти з себе відповідальність за злочини, вчинені російською державою та конкретними, відомими поіменно, громадянами цієї країни.

Одним із основних завдань Польського консульського агентства у Смоленську було здійснення постійного нагляду за військовим цвинтарем у Катині та за місцем Смоленської катастрофи, в якій загинули президент Польщі Лех Качинський та низка польських чиновників та громадських діячів. Консульство надавало підтримку польським паломникам, які регулярно відвідували важливі для поляків місця поховань та меморіалів.