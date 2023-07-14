У Міноборони Білорусі заявили про прибуття вагнерівців. Найманці тренуватимуть тероборону

Також найманці тренуватимуть військовозобов'язаних білорусів.

У Могилівській області Білорусі розгорнули «навчальні місця», де інструкторами працюють найманці ПВК «Вагнер», повідомили у білоруському Міноборони. Такі навчальні точки розташовані неподалік Осиповичів, у яких навчають військовозобов'язаних із територіальної оборони, інформує ZN.ua.

У Міноборони Білорусі заявили про прибуття вагнерівців. Найманці тренуватимуть тероборону
© Бельцкий независимый портал

«Під Осиповичами проходять заняття із підрозділами територіальних військ. Військовозобов'язані освоюють навички переміщення на полі бою та тактичної стрілянини, отримують знання з інженерної підготовки та тактичної медицини. Як інструктори з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК «Вагнер», — йдеться у повідомленні пресслужби.





Интересные новости
США не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додомуСША не приймали участі у поверненні командирів оборони «Азовсталі» додому
Ердоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТОЕрдоган та Байден домовилися про зустріч на саміті НАТО
Уряд Нідерландів розпався через розбіжності щодо міграційної політикиУряд Нідерландів розпався через розбіжності щодо міграційної політики
Молдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – СандуМолдова дякує українським військовим за мир на своїх теренах – Санду
Президент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТОПрезидент Чехії Павел поділився враженнями щодо першого дня саміту НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Держприкордонслужба: Росія частково виводить своїх військових з БілорусіДержприкордонслужба: Росія частково виводить своїх військових з Білорусі
Після заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідкаПісля заколоту «вагнерівців» Путін намагався продемонструвати силу — британська розвідка
Глава Міноборони Естонії вважає, що Україні буде важко отримати запрошення до НАТО на самітіГлава Міноборони Естонії вважає, що Україні буде важко отримати запрошення до НАТО на саміті
Перебування «вагнерівців» Білорусі не сприятимуть її стабільності – Держдеп СШАПеребування «вагнерівців» Білорусі не сприятимуть її стабільності – Держдеп США
Про що говорив Шойгу з главою Міноборони Ірану: ISW про продаж винищувачів та систем ППОПро що говорив Шойгу з главою Міноборони Ірану: ISW про продаж винищувачів та систем ППО
У Міноборони розповіли, скільки ЗСУ знищили танкових батальйонів РФУ Міноборони розповіли, скільки ЗСУ знищили танкових батальйонів РФ
Буданов: Конфлікт Міноборони РФ та Прігожина цілком реальнийБуданов: Конфлікт Міноборони РФ та Прігожина цілком реальний
Україна поки не має доказів розміщення РФ ядерної зброї у Білорусі — ВеніславськийУкраїна поки не має доказів розміщення РФ ядерної зброї у Білорусі — Веніславський
Столтенберг: Ядерна зброя у Білорусі тільки посилює вимогу України щодо швидкого вступу до НАТОСтолтенберг: Ядерна зброя у Білорусі тільки посилює вимогу України щодо швидкого вступу до НАТО
Парламент Білорусі вирішив дозволити судити померлих людейПарламент Білорусі вирішив дозволити судити померлих людей
Последние новости
Подгружаем последние новости