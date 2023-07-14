У Міноборони Білорусі заявили про прибуття вагнерівців. Найманці тренуватимуть тероборону

Також найманці тренуватимуть військовозобов'язаних білорусів.

У Могилівській області Білорусі розгорнули «навчальні місця», де інструкторами працюють найманці ПВК «Вагнер», повідомили у білоруському Міноборони. Такі навчальні точки розташовані неподалік Осиповичів, у яких навчають військовозобов'язаних із територіальної оборони, інформує ZN.ua .

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«Під Осиповичами проходять заняття із підрозділами територіальних військ. Військовозобов'язані освоюють навички переміщення на полі бою та тактичної стрілянини, отримують знання з інженерної підготовки та тактичної медицини. Як інструктори з низки військових дисциплін виступили бійці ПВК «Вагнер», — йдеться у повідомленні пресслужби.