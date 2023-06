Посол ЄС назвав умову для пришвидшення перемовин про вступ

Владі необхідно поновити е-декларування для чиновників.

Після того, як Єврокомісія дала проміжну оцінку виконанню рекомендацій владою України щодо кандидатства країни в ЄС, необхідно поновити е-декларування для чиновників. Таку рекомендацію озвучив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує ZN.ua .

"Тепер давайте зосередимося на тому, щоб до осені завершити ті кілька справ, які ще залишилися. Деякі з них стосуються політичного класу в цілому, як, наприклад, відновлення декларування майна - гарний тест на справжню відданість справі", - написав Маасікас в Twitter.