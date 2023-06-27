Посол ЄС назвав умову для пришвидшення перемовин про вступ

Владі необхідно поновити е-декларування для чиновників.

Після того, як Єврокомісія дала проміжну оцінку виконанню рекомендацій владою України щодо кандидатства країни в ЄС, необхідно поновити е-декларування для чиновників. Таку рекомендацію озвучив посол ЄС в Україні Матті Маасікас, інформує ZN.ua .

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"Тепер давайте зосередимося на тому, щоб до осені завершити ті кілька справ, які ще залишилися. Деякі з них стосуються політичного класу в цілому, як, наприклад, відновлення декларування майна - гарний тест на справжню відданість справі", - написав Маасікас в Twitter.

Over the last year, Ukraine's achievements on its EU path have been admirable. Now, let's focus on completing the few outstanding things by autumn. Some concern the political class as a whole, like restoration of the asset declarations - a good testcase for real commitment. https://t.co/Z46n0X3FQb — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 23, 2023

Він зауважив, що останнім часом досягнення України на шляху до ЄС викликали захоплення.

Водночас віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна очікувала вищої проміжної оцінки від Європейської Комісії, але й так визнання прогресу у виконанні рекомендацій є безпрецедентним.

"Наші амбіції були більшими. Ми, зокрема, розраховували, що блок заходів, пов'язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко. Також ми розраховували, що до цієї оцінки ми повністю ухвалимо законодавство про запуск реформи Конституційного Суду, а воно ухвалене лише в першому читанні", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Водночас вона зауважила, що інші країни роками виконують рекомендації, а Україна отримала високу оцінку всього за рік, тому для Європейської Комісії це - історичний прорив.