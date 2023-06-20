США закривають багатомільярдну програму розробки гіперзвукових ракет

Отримані зразки озброєння не виправдали вкладені у них кошти.

Міністерство оборони США одночасно розвиває одразу кілька проєктів гіперзвукової зброї. Один із них, що називається Air-Launched Rapid Response Weapon, незабаром буде закритий. Про це пише Breaking Defence, інформує ZN.ua.

США закривають багатомільярдну програму розробки гіперзвукових ракет
© Giancarlo Casem/U.S. Air Force

Минулого року Військово-повітряні сили США провели "дуже успішне" перше випробування бойового прототипу гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW. Однак другий тест, який відбувся навесні, закінчився провалом і породив суперечки щодо майбутнього програми.

Загальне фінансування проєкту становить кілька мільярдів доларів. ВПС США запросили $150 млн на 2024 фінансовий рік для завершення всебічних "критично важливих" випробувань для оцінки гіперзвукової зброї.

Однак комітет Палати представників зі збройних сил ухвалив рішення обнулити фінансування на FY2024. Це означає, що програма розробки гіперзвукової зброї буде закрита після завершення FY2023. Хоча не виключено, що в майбутньому роботу над проєктом буде відновлено.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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