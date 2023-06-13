Треба все привести у відповідність зі здоровим глуздом – Путін про контракти ПВК з Міноборони РФ

Необхідність укладення контрактів Путін пояснив бажанням Росії забезпечити "соціальні гарантії".

Президент держави-агресора Владімір Путін розповів, що попросив російську владу привести питання діяльності приватних військових компаній "у відповідність зі здоровим глуздом, із практикою і законом". Це нібито потрібно, щоб Москва мала можливість дати так звані соціальні гарантії усім учасникам війни проти України, передають пропагандистські ЗМІ із посилання на зустріч Путіна з "воєнкорами", інформує ZN.ua .

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Глава РФ сказав, що людей не мають ставити "в якесь хибне становище". Він нібито переймається тим, щоб держава могла "повноцінно" відповісти на 2готовність ризикувати своїм життям або віддавати своє життя за батьківщину" усім військовим, які воюють на нашій території.

"Усі мають бути в рівному положенні. Але для цього, звичайно, потрібно внести відповідні зміни до законів. Зараз над цим працюють, але, наскільки я знаю, Міністерство оборони зараз укладає контракти з усіма бажаючими продовжити службу в зоні спеціальної військової операції. Тільки в такий спосіб можна забезпечити соціальні гарантії. Якщо немає контракту з державою, то не виникає і правових підстав для соціальних гарантій з боку держави. Треба це зробити і зробити якнайшвидше", – сказав Путін.

За словами російського автократа, у законодавстві РФ можна "дещо виправити деякі нюанси", бо в правовому сенсі до добровольчих формувань (так ворожий президент називає ПВК – ред.) наближаються лише приватні охоронні структури.

"Перше, що слід зробити, укласти контракти з усіма добровільними об'єднаннями. Друге, потрібно внести деякі зміни до закону. І те, й інше буде зроблено", – наголосив глава Росії.