Україна подала запит Австралії щодо винищувачів F/А-18 — посол Мірошниченко

Київ хоче отримати інформацію про стан цих бойових літаків.

Посла України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що офіційний Київ відправив країні запит щодо стану винищувачів F/А-18. У заяві сказано , що наша сторона хоче дізнатися більше про 41 борт цього типу, інформує ZN.ua .

Ці літаки вже зняли з експлуатації, тож усі вони зараз зберігаються на авіабазі на північ від Сіднея.

"Був запит на інформацію (щодо стану F/A-18- ред.). Україна розглядає різні можливості у питанні передачі винищувачів, включно з цим", - заявив Мірошніченко.