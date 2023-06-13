Україна подала запит Австралії щодо винищувачів F/А-18 — посол Мірошниченко

Київ хоче отримати інформацію про стан цих бойових літаків.

Посла України в Австралії Василь Мірошниченко повідомив, що офіційний Київ відправив країні запит щодо стану винищувачів F/А-18. У заяві сказано, що наша сторона хоче дізнатися більше про 41 борт цього типу, інформує ZN.ua.

Україна подала запит Австралії щодо винищувачів F/А-18 — посол Мірошниченко

Ці літаки вже зняли з експлуатації, тож усі вони зараз зберігаються на авіабазі на північ від Сіднея.

"Був запит на інформацію (щодо стану F/A-18- ред.). Україна розглядає різні можливості у питанні передачі винищувачів, включно з цим", - заявив Мірошніченко.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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