Під суд піде вінничанин, який завербовував до ПВК "Вагнер": найманцям пропонував тисячі долларів

Наразі він перебуває під вартою.

Вінницька обласна прокуратура передала до суду справу місцевого жителя за фактом державної зради. Чоловік вербував до лав ПВК "Вагнер", повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує ZN.ua.

Під суд піде вінничанин, який завербовував до ПВК

Під час слідства правоохоронці встановили, що з листопада по грудень 2022 року зрадник за завданням спецслужб РФ підшуковував та вербував жителів Вінниці до "Вагнера". Завербовані мали брати участь у бойових діях проти України. За це посіпака окупантів пропонував кандидатам винагороду від двох до чотирьох тисяч доларів на місяць.

Такою пропозицією скористався вінничанин, який раніше відбував разом з обвинуваченим тюремний строк. Він мав виконувати завдання, пов’язані з охороною стратегічно важливих російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Про успішне вербування обвинувачений звітував своєму куратору з "Вагнера". Від нього отримав детальні інструкції про перехід завербованого на бік ворога.

Вербувальника затримали у Вінниці. Його судитимуть за ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Нагадуємо, нещодавно під час останнього обміну полоненими представники "Російського добровольчого корпусу", запропонували "вагнерівцям" можливість добровільно вступити до лав РДК. Один із солдатів ПВК виявив бажання перейти на сторону проукраїнського формування, яке нещодавно відзначилося рейдом на Бєлгородщину.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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