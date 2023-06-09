Окупанти вирішили вивезти колаборантів та інших жителів з трьох міст Запорізької області

Необхідність "тимчасового переміщення" пояснюється бойовими діями.

Російська окупаційна адміністрація Запорізької області підготувала розпорядження із підписом встановленого ворогом "т.в.о. губернатора" Євгенія Балицького про нібито проведення "тимчасового переміщення" жителів зайнятих військами РФ міст Токмак, Василівка та Пологи на територію Криму. Про це свідчить так званий документ, отриманий від джерел ZN.UA, інформує ZN.ua.

Окупанти вирішили вивезти колаборантів та інших жителів з трьох міст Запорізької області
Фото ілюстративне
© Getty Images

Згідно з ним, вивозити людей загарбники планують наземним транспортом у місто Сімферополь і морським – у Керч у "пункти прийому й розміщення". Водночас пріоритетом визначено переміщення окупаційної "влади", представників силових і комунальних структур Росії.

Заходи планують нібито "у зв’язку з бойовими діями, для безпеки наших громадян, для збереження життя дітей, а також підтримки роботи адміністрацій та інших служб Запорізької області в безперебійному режимі".


Максим Царук, ZN.ua





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