Спроба послабити РФ може спрацювати, як Версальський договір – радник президента "нейтральної" Бразилії

"Ми не хочемо третьої світової війни", – каже Селсо Аморім.

Головний радник із зовнішньої політики президента Бразилії Селсо Аморім, який нещодавно відвідав і Київ, і Москву, вважає, що ідея послабити Росію може мати негативні наслідки, схожі на ті, які мав Версальський договір для розпалювання Другої світової війни. Про це він сказав в інтерв'ю британському виданню Financial Times.

Спроба послабити РФ може спрацювати, як Версальський договір – радник президента
© Wikimedia commons

За словами Аморіма, Бразилія стурбована можливими спробами Заходу послабити Росію, вважаючи, що це лише спровокує масштабніший конфлікт.

"Я згадую ситуацію в Німеччині після Першої світової війни: метою було послабити Німеччину за Версальським договором і ми знаємо, до чого це призвело", - сказав він.

Аморім наполягає на тому, щоб "занепокоєння" країни-агресора Росії з питань безпеки були взяті до уваги.

"Ми не хочемо третьої світової війни. І навіть якщо у нас її не буде, ми не хочемо нової холодної війни. Усі інтереси країн регіону мають бути взяті до уваги, якщо ви хочете миру. Єдина альтернатива – це повна воєнна перемога над Росією. Ви знаєте, що буде після цього? Я не знаю", - сказав президентський радник.

Хоча Бразилія офіційно засудила повномасштабне вторгнення Москви до України, президента Лулу да Сілву звинувачують у збереженні "проросійського нейтралітету". Він неодноразово заявляв, що Київ несе рівну з Москвою відповідальність за конфлікт і звинувачував Вашингтон у "заохоченні" насильства.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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